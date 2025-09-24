La visite de Trump à l'ONU marquée par un escalator en panne et un téléprompteur défectueux

Un responsable de l'ONU a ensuite déclaré que le mécanisme avait été déclenché accidentellement par quelqu'un de l'entourage du président qui s'était précipité en avant. Le responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a noté que la Maison Blanche gérait également le prompteur pour le discours de Trump. Les pannes d'escalators et d'ascenseurs sont devenues courantes dans les bureaux de l'ONU à New York et à Genève ces derniers mois, alors que l'organisation fait face à des déficits financiers liés en partie aux retards de paiement des États-Unis. Lors de son allocution, Trump s'est écarté de son texte préparé pour commenter l'incident, plaisantant sur l'escalator arrêté et un prompteur défectueux, tout en critiquant l'ONU pour son manque de résultats envers les États-Unis malgré son rôle mondial.