Kharkiv frappée par des vagues de drones russes lors de la dernière attaque

Selon un journaliste de la télévision tchèque, l'attaque a frappé la zone industrielle de la ville, où se trouvent des entrepôts. Le barrage, qui a commencé vers 21 heures, a provoqué des incendies et des destructions dans les infrastructures critiques. Les pompiers et les équipes de secours ont réagi rapidement, travaillant au milieu des dégâts causés aux services publics et aux routes endommagées. Cette attaque est la dernière en date des frappes russes en cours à travers les villes ukrainiennes, ciblant des biens civils et stratégiques. Les responsables locaux affirment que de telles attaques visent à semer la peur et à perturber la vie, tandis que les défenses ukrainiennes continuent de tenter d'intercepter les drones et les avions.

Kharkiv Guerre en Ukraine Invasion de la Russie en Ukraine

