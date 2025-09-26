Interpol : 260 suspects arrêtés pour des cas de cybercriminalité en Afrique

Les autorités de 14 pays africains ont arrêté 260 suspects et saisi 1 235 appareils électroniques dans le cadre d'une opération internationale coordonnée contre la cybercriminalité.

Cette opération visait les réseaux criminels transnationaux qui exploitent les plateformes numériques, en particulier les réseaux sociaux, pour manipuler leurs victimes et les escroquer financièrement. Elle s'est concentrée plus particulièrement sur les escroqueries sentimentales, dans lesquelles les auteurs nouent des relations en ligne pour soutirer de l'argent à leurs victimes, et sur le chantage sexuel, dans lequel les victimes sont victimes d'extorsion à l'aide d'images ou de vidéos explicites.

Au cours de l'opération Contender 3.0, la police a identifié les adresses IP, les infrastructures numériques, les domaines et les profils de réseaux sociaux liés aux membres des syndicats d'escroquerie. Ces pistes et les arrestations qui ont suivi ont également permis de saisir des clés USB, des cartes SIM et des documents falsifiés, ainsi que de démanteler 81 infrastructures de cybercriminalité à travers l'Afrique.

Les enquêteurs ont identifié 1 463 victimes liées à ces escroqueries, estimant leurs pertes à près de 2,8 millions de dollars américains.

Cette opération transnationale a été renforcée par la collaboration avec les partenaires du secteur privé Group-IB et Trend Micro, ce qui a permis d'améliorer le partage des données et les capacités opérationnelles. L'échange de rapports d'Interpol sur les activités cybercriminelles a facilité la mise en œuvre rapide de mesures répressives par les pays participants, soulignant l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

Selon Cyril Gout, directeur exécutif par intérim des Services de police d’Interpol, "le développement des plateformes en ligne a ouvert de nouvelles possibilités aux réseaux criminels pour exploiter leurs victimes, leur causant à la fois des pertes financières et des dommages psychologiques".

Faits marquants sur le plan opérationnel

Les autorités ghanéennes ont arrêté 68 personnes, saisi 835 appareils et identifié 108 victimes. Leurs enquêtes ont révélé des pertes financières s'élevant à 450 000 dollars, dont 70 000 ont été récupérés. Dans le cadre des escroqueries sentimentales, les suspects avaient utilisé de faux profils, des identités falsifiées et des images volées pour tromper leurs victimes.

Les escrocs ont obtenu des paiements en recourant à divers stratagèmes, notamment de faux frais d'expédition par coursier et de frais de douane. Dans les cas de sextorsion, les auteurs enregistraient secrètement des vidéos intimes lors de conversations explicites et les utilisaient à des fins d'extorsion.

Au Sénégal, la police a arrêté 22 suspects, mettant au jour un réseau qui usurpait l'identité de célébrités et utilisait la manipulation émotionnelle sur les réseaux sociaux et les plateformes de rencontre pour escroquer 120 victimes d'environ 34 000 dollars américains. Au total, 65 appareils, des documents d'identité falsifiés et des registres de transferts d'argent ont été saisis au cours de l'opération.

La police ivoirienne a démantelé un réseau cybercriminel qui créait de faux profils en ligne afin de manipuler des personnes vulnérables et les inciter à partager des images intimes. Une fois en possession de ces images compromettantes, les criminels faisaient chanter leurs victimes, exigeant des paiements pour éviter que celles-ci ne soient rendues publiques. La police a arrêté 24 suspects, saisi 29 appareils et identifié 809 victimes.

En Angola, les autorités ont arrêté 8 personnes et identifié 28 victimes nationales et internationales, principalement ciblées via les réseaux sociaux. Les auteurs utilisaient des documents frauduleux pour créer de fausses identités, faciliter les transactions financières et dissimuler leur véritable identité tout en engageant le dialogue avec les victimes.