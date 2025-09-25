Les Seychelles aux urnes pour les élections générales

Le vote anticipé a débuté jeudi à travers les Seychelles, alors que les préoccupations liées à la crise des drogues et aux défis environnementaux auxquels le pays est confronté pèsent lourdement sur l'esprit de nombreux électeurs qui s'apprêtent à élire un nouveau président et un nouveau Parlement.

Le président Wavel Ramkalawan espère conserver le poste suprême dans ce paradis touristique et le plus petit pays d'Afrique, tant en termes de superficie que de population.

Les bulletins de vote ont été acheminés par avion vers les îles périphériques et des bureaux de vote spéciaux ont été ouverts pour les personnes âgées et les travailleurs essentiels afin qu'ils puissent voter par anticipation, a déclaré la présidente de la commission électorale, Manuella Amesbury. Les élections présidentielles et législatives auront lieu samedi.

Principaux candidats

Ramkalawan, un prêtre anglican devenu homme politique, est devenu le premier leader de l'opposition depuis 1976 à battre le parti au pouvoir lorsqu'il s'est présenté pour la sixième fois — et la première fois avec succès — à la présidence en 2020.

Cette fois-ci, lui et son parti Linyon Demokratik Seselwa ont fait campagne sur les efforts de relance économique, de développement social et de durabilité environnementale.

Son principal rival politique, Patrick Herminie, du Parti uni des Seychelles, au pouvoir depuis longtemps, est un député chevronné qui a été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2016.

Le président est élu pour un mandat de cinq ans. Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, les deux candidats arrivés en tête se présentent à un second tour.

Problèmes liés à la drogue

Les Seychelles sont confrontées à une crise croissante liée à la drogue. Un rapport des Nations unies publié en 2017 décrit le pays comme une importante voie de transit pour la drogue. L'indice mondial de la criminalité organisée a indiqué en 2023 que cette nation insulaire avait l'un des taux d'héroïnomanie les plus élevés au monde.

On estime que 6 000 personnes sur les 120 000 habitants des Seychelles consomment cette drogue, tandis que des analystes indépendants affirment que le taux de dépendance avoisine les 10 %. La majeure partie de la population du pays vit sur l'île de Mahé, où se trouve la capitale, Victoria.

Les détracteurs affirment que Ramkalawan a largement échoué à endiguer la crise de la drogue. Son rival, Herminie, a également été critiqué pour n'avoir pas réussi à réduire les taux de toxicomanie alors qu'il était président de l'Agence nationale pour la prévention de la toxicomanie et la réadaptation de 2017 à 2020.

Gerald Edwin Julie, ancien directeur de programme au sein de l'agence, a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un "outil politique" pour Herminie, qui, selon lui, "n'avait aucune connaissance préalable de la toxicomanie lorsqu'il a été nommé".

Préoccupations environnementales et autres

Cet archipel de 115 îles situé dans l'océan Indien est devenu synonyme de luxe et de tourisme écologique, propulsant les Seychelles en tête du classement des pays africains les plus riches en termes de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale.

Cela a également favorisé l'essor de la classe moyenne et l'opposition au parti au pouvoir.

Une semaine avant les élections, des militants ont déposé un recours constitutionnel contre le gouvernement actuel, contestant sa récente décision de louer à long terme une partie de l'île d'Assomption, la plus grande île du pays, à une société qatarienne pour la construction d'un hôtel de luxe.

Ce bail, qui comprend la reconstruction d'une piste d'atterrissage pour faciliter l'accès aux vols internationaux, a suscité de nombreuses critiques, l'accord favorisant les intérêts étrangers au détriment du bien-être à long terme des Seychelles et de leur souveraineté sur leur territoire.

L'île de l'Assomption est située à proximité de l'atoll d'Aldabra, une réserve marine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les groupes environnementaux ont exigé une surveillance accrue et ont appelé à une plus grande transparence dans les décisions gouvernementales relatives à la souveraineté des Seychelles.

Avec un territoire s'étendant sur près de 390 000 kilomètres carrés (environ 150 579 miles carrés) dans l'océan Indien, les Seychelles sont l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, notamment à l'élévation du niveau de la mer, selon la Banque mondiale et le Groupe des Nations unies pour le développement durable.

"Le projet hôtelier sur l'île de l'Assomption a été entaché de controverses", a déclaré Victoria Duthil, qui fait partie des personnes ayant intenté une action en justice contre le gouvernement.

"Les images récentes d'une tortue blessée et des travaux de dragage ont mis en évidence l'urgence de la situation", a-t-elle ajouté. Le dragage consiste à retirer les sédiments des plans d'eau et comprend des excavations sous-marines.

Inquiétudes liées à la corruption

Si les Seychelles sont en tête du classement africain en matière de développement et affichent le taux de corruption le plus bas d'Afrique subsaharienne, la corruption endémique qui a sévi pendant les trois décennies de présidence de France-Albert René, qui a pris fin en 2004, reste encore fraîche dans les mémoires.

Les tensions autour des questions de transparence ont refait surface pendant cette campagne électorale, un autre candidat à la présidence, Kisna Louise, faisant l'objet d'une enquête judiciaire, tandis qu'un autre, Maarco Francis, est accusé d'avoir falsifié son diplôme universitaire.

Jean Paul Maurel, un homme d'affaires local, a déclaré qu'aucun des candidats à cette élection n'avait un parcours irréprochable. "Il n'y a pas de bons candidats", a-t-il déclaré.