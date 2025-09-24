Des frappes aériennes russes tuent trois personnes et en blessent deux à Zaporijjia

Les frappes, qui ont commencé vers 4h20 et ont duré 40 minutes, ont touché des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des parkings et d'autres infrastructures critiques. Fedorov a déclaré qu'aucun des sites visés n'était lié à des infrastructures militaires et a qualifié l'attaque d'acte délibéré contre les civils. Les services d'urgence ont été déployés dans toute la ville pour gérer les dégâts et aider les survivants. Dans la région de Soumy, un agent de sécurité a été blessé lors d'une frappe de drone sur une installation non spécifiée, tandis qu'un autre homme a été blessé dans la communauté de Chalyhyne. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir abattu 132 des 141 drones et leurres lancés dans la nuit par les forces russes.