Le typhon Ragasa fait au moins 15 morts à Taïwan

Les autorités ont déclaré que 152 personnes restaient portées disparues dans l'est de Taïwan, alors que les équipes de secours peinaient à accéder aux zones sévèrement touchées. Le Premier ministre Cho Jung-tai a demandé une enquête sur d'éventuels manquements dans les ordres d'évacuation, alors que le canton de Guangfu est apparu comme la zone la plus affectée. Les images montraient des routes submergées par des eaux boueuses, avec des voitures emportées par de forts courants. Le service des incendies a indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivaient, avec des pompiers déployés pour atteindre les résidents bloqués. Des hélicoptères et des bateaux étaient également utilisés pour accéder aux communautés isolées par les inondations.