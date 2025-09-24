Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Le typhon Ragasa fait au moins 15 morts à Taïwan

Les autorités ont déclaré que 152 personnes restaient portées disparues dans l'est de Taïwan, alors que les équipes de secours peinaient à accéder aux zones sévèrement touchées. Le Premier ministre Cho Jung-tai a demandé une enquête sur d'éventuels manquements dans les ordres d'évacuation, alors que le canton de Guangfu est apparu comme la zone la plus affectée. Les images montraient des routes submergées par des eaux boueuses, avec des voitures emportées par de forts courants. Le service des incendies a indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivaient, avec des pompiers déployés pour atteindre les résidents bloqués. Des hélicoptères et des bateaux étaient également utilisés pour accéder aux communautés isolées par les inondations.

Plus d'actualités sur
Taïwan Typhon

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.