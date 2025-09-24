Un gouffre s'ouvre à Bangkok après l'effondrement d'une route en construction

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a rapporté que trois véhicules ont été endommagés mais qu'aucune victime n'est à déplorer. Il a indiqué que l'effondrement était probablement lié à la construction d'une station de métro souterraine. L'incident a entraîné la chute de poteaux électriques, la rupture de conduites d'eau et la coupure d'une route à quatre voies devant un poste de police, provoquant des coupures d'électricité et d'eau. Des vidéos ont montré des voitures reculant alors que la route s'effondrait, tandis qu'un hôpital à proximité a fermé ses services ambulatoires pendant deux jours. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs bâtiments et ont averti que les fortes pluies pendant la saison de la mousson pourraient aggraver les dégâts.