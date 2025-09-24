Les USA menacent d'interdire les visas aux fonctionnaires nigérians corrompus

La mission américaine au Nigeria a déclaré que la corruption ne resterait pas impunie, même pour les hauts fonctionnaires.

Alors que le gouvernement américain avait déjà imposé des interdictions de visa à des politiciens nigérians accusés d'avoir porté atteinte aux élections et aux processus démocratiques, le pays soutient qu’une restriction de l’accès des fonctionnaires corrompus à son territoire est un outil essentiel pour promouvoir la responsabilité, la transparence et le respect de l'État de droit dans les pays partenaires.

Le 29 juillet, l'ambassade américaine a mis en avant un rapport accablant publié par The Africa Report, qui révélait comment des gouverneurs nigérians auraient dépensé des milliards de nairas pour construire ou rénover des bâtiments gouvernementaux malgré les difficultés économiques généralisées.

Ce dernier avertissement intervient à un moment où les défenseurs de la transparence ont fait part de leurs préoccupations concernant la mauvaise gestion présumée des fonds publics et les abus de pouvoir à différents niveaux du gouvernement nigérian.