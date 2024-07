Nigeria : les Emirats Arabes Unis lèvent l'interdiction de visas

Les Émirats arabes unis ont levé l'interdiction de visa imposée aux Nigérians depuis 2022. Cependant, le pays du Golf exige désormais une vérification numérique aux ressortissants du pays d'Afrique de l'Ouest souhaitant obtenir le sésame.

Selon le ministre nigérian de l'information, Mohammed Idris, cette décision des Émirats arabes unis fait suite à des « négociations mutuellement bénéfiques » entre les deux gouvernements.

Les demandeurs nigérians de visa devront présenter des documents prouvant leur identité et indiquant leur historique de voyage, afin de générer un numéro de vérification, selon Ies autorités émiraties.

Par ailleurs, une exception est accordée aux demandeurs âgés de 13 ans ou moins.

Cette annonce permet de reprendre un itinéraire très prisé par les voyageurs d'affaires et de loisirs, alors que les échanges commerciaux se sont développés entre les deux pays.

L'interdiction des Émirats arabes unis était fondée sur un certain nombre de facteurs, notamment des allégations de conduite inappropriée et de tentatives de contournement des règles relatives aux visas. Le conflit s'est envenimé lorsque le gouvernement nigérian a réduit les vols d'Emirates Airlines vers le Nigeria de 21 fois par semaine à une seule fois. Cette mesure aurait été prise en représailles au refus des Émirats arabes unis d'autoriser la compagnie aérienne nigériane Air Peace à voler trois fois par semaine vers Dubaï, n'approuvant qu'un seul vol hebdomadaire.

Emirates a suspendu ses vols vers le Nigeria à la fin de l'année 2022, invoquant son incapacité à rapatrier des dizaines de millions de dollars de revenus du pays. Mais dès son entrée en fonction en mai 2023, le président nigérian Bola Tinubu a commencé à rencontrer les autorités, dont le président émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pour sortir de l'impasse.

La levée de l'interdiction cette semaine a été précédée par l'annonce faite en mai par Emirates de la reprise des vols quotidiens entre Lagos et Dubaï dans le courant de l'année, en octobre.

« La liaison Lagos-Dubaï est traditionnellement populaire auprès des clients nigérians », avait déclaré en mai Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d'Emirates. L'une des caractéristiques de la reprise du service est qu'Emirates offrira « plus de 300 tonnes » de capacité de fret hebdomadaire dans le pont inférieur de ses avions de passagers à l'arrivée et au départ de Lagos.