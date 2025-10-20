Élection au Cameroun : la tension monte, en attendant les résultats [Africanews Today]

Au Cameroun, la tension monte en attendant les résultats de la présidentielle de la semaine dernière. Aucune annonce officielle pour l’instant, mais déjà le candidat Issa Tchiroma Bakary, principal challenger du président Paul Biya, se déclare vainqueur, à travers des procès-verbaux qu’il a publiés sur les réseaux sociaux.

Au Kenya, Raila Odinga a été conduit dans sa dernière demeure, dans son village. L’ancien Premier ministre de ce pays d’Afrique de l’Est est décédé le mercredi 15 octobre en Inde. Après quatre jours funérailles nationales, l’homme politique et ancien candidat à la présidence a reçu les honneurs dignes de son rang.

Au Zimbabwe, la ZANU-PF, parti au pouvoir a lancé une procédure parlementaire afin de prolonger le mandat du président de la République. Emmerson Mnangagwa est au pouvoir depuis 2017. Il a été réélu en 2023 pour une période allant jusqu’à 2028, mais la chapelle politique de l’homme de 83 ans voudrait bien aller repousser ce terme de deux ans supplémentaires.

Du football à présent, le Maroc célèbre son sacre en finale de la coupe du monde des moins de 20 ans. Les Lionceaux de l’Atlas sont champions du monde, après leur victoire 2-0 aux dépens de l’Argentine. Le premier titre de la compétition pour les Marocains, mais le deuxième pour l'Afrique après le Ghana en 2009.

Agenda

La 4ᵉ Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2025) se tiendra du 22 au 25 octobre à Durban, en Afrique du Sud sur le thème : « Vers l’autonomie pour atteindre la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire en Afrique ».

L’événement est coorganisé par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et le gouvernement sud-africain, en partenariat avec la 8ᵉ Convention annuelle BIO Africa d’AfricaBio.

Les résultats de l’élection présidentielle du Cameroun sont attendus pour ce 23 octobre. Le vote s’est tenu 12 octobre dernier, avec une huitième candidature du président sortant Paul Biya, qui fait face cette année à l’opposant Issa Tchiroma Bakary comme principal challengeur.

Le samedi 25 octobre prochain, près de 8,7 millions d'électeurs, sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle en Côte d’Ivoire. Cinq candidats sont en lice, dont le sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat.

L’ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara connaîtra son sort le 27 octobre, soit un mois après son procès. L’ancien chef du gouvernement est poursuivi pour « atteinte à la crédibilité de l’État », « opposition à l’autorité légitime », « incitation à troubler l’ordre public » et « diffusion de fausses informations » selon la justice malienne.

