Un incendie détruit le manoir historique Keyvanlar dans le district de Mudurnu à Bolu

La structure en bois a alimenté les flammes, qui ont rapidement englouti tout le bâtiment. Des équipes de pompiers et de gendarmerie ont été déployées sur place, luttant contre l'incendie depuis les rues avant et arrière. Après plusieurs heures, le feu a été maîtrisé et empêché de se propager aux propriétés voisines. Le manoir a été complètement détruit, ne laissant que des cendres derrière lui. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'incendie.