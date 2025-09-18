Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Un incendie détruit le manoir historique Keyvanlar dans le district de Mudurnu à Bolu

La structure en bois a alimenté les flammes, qui ont rapidement englouti tout le bâtiment. Des équipes de pompiers et de gendarmerie ont été déployées sur place, luttant contre l'incendie depuis les rues avant et arrière. Après plusieurs heures, le feu a été maîtrisé et empêché de se propager aux propriétés voisines. Le manoir a été complètement détruit, ne laissant que des cendres derrière lui. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'incendie.

Plus d'actualités sur
Turquie Incendie

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.