Le Danemark dirige un exercice de l'OTAN avec 550 soldats au Groenland

L'exercice Arctic Light 2025 vise à renforcer la préparation opérationnelle et à améliorer les capacités de réponse conjointes face aux menaces dans les régions de l'Atlantique Nord et de l'Arctique. Mercredi, des soldats danois, français et allemands ont effectué des exercices d'infiltration en hélicoptère près de Kangerlussuaq, une base aérienne clé de la force aérienne danoise dans l'ouest du Groenland. Des unités de reconnaissance suédoises utilisent des drones pour surveiller les mouvements simulés de l'ennemi pendant l'exercice. Les officiers danois ont souligné que le terrain isolé et les charges d'équipement lourdes représentent des défis importants pour les participants. Les exercices se déroulent dans une zone climatique stable qui permet à l'aérodrome de fonctionner toute l'année, en faisant un lieu stratégique pour les opérations militaires dans l'Arctique.