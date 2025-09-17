Trump accueilli au château de Windsor avec tout le faste royal

Des soldats, des marins et des aviateurs ont bordé la route tandis qu'une fanfare militaire jouait les hymnes nationaux des États-Unis et du Royaume-Uni pour marquer le début de la visite d'État de deux jours de Trump. Le président et le roi ont voyagé ensemble dans le carrosse d'État irlandais avant d'arriver dans la cour du château, où Trump a inspecté une garde d'honneur de soldats en tuniques rouges et en bonnets à poil. Le prince William et la princesse Catherine ont accueilli l'arrivée de l'hélicoptère du président plus tôt dans la journée et l'ont accompagné, ainsi que la première dame, pour rencontrer le monarque et la reine. La visite a été marquée par l'une des plus grandes démonstrations de faste royal de ces dernières années, avec 120 chevaux et plus de 1 300 soldats participant à l'événement. L'accueil cérémoniel a été décrit comme le point culminant de la deuxième visite d'État sans précédent de Trump en Grande-Bretagne.