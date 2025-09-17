Un camion transportant des déplacés touché par une frappe israélienne à Gaza

Les blessés ont été transportés au complexe médical Al-Shifa pour y recevoir des soins. L'attaque est survenue alors que des milliers de résidents continuaient de quitter la ville de Gaza, au milieu d'une opération militaire israélienne qui s'est intensifiée au cours des cinq derniers jours. Des témoins ont rapporté de longs convois de véhicules et de charrettes se dirigeant vers le sud dans une tentative de fuir les combats. Le déplacement, qui dure depuis deux semaines, s'est massivement accru depuis le début de l'offensive à grande échelle, les groupes humanitaires avertissant d'une aggravation des conditions pour ceux qui sont en déplacement.