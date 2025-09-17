Bienvenue sur Africanews

La police déloge des manifestants à Tel Aviv réclamant un cessez-le-feu à Gaza

Des manifestations similaires ont eu lieu à Jérusalem, où les proches des otages ont installé un camp devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les manifestations ont coïncidé avec l'annonce par l'armée israélienne d'une offensive terrestre majeure à Gaza City après des bombardements nocturnes. Al Jazeera a rapporté qu'au moins 89 personnes, dont la plupart à Gaza City, ont été tuées depuis l'aube. Les manifestations ont également suivi la publication d'un rapport par la Commission internationale indépendante d'enquête de l'ONU, qui a conclu qu'Israël commet un génocide à Gaza selon quatre des cinq catégories de la convention de 1948. Israël a rejeté cette accusation, invoquant son droit à l'autodéfense après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a tué plus de 1 100 personnes et a vu environ 250 personnes prises en otage. Les autorités sanitaires de Gaza rapportent plus de 64 800 personnes tuées et plus de 164 000 blessées depuis le début de la guerre.

