Émeute des détenus à la prison de San Pedro en Bolivie à cause des allocations alimentaires

Les prisonniers sont montés sur le toit en brandissant des couvercles de marmites et des pancartes, scandant des slogans sur la faim et réclamant de meilleures conditions. Les autorités ont déclaré que la protestation avait été déclenchée par des retards dans le paiement des allocations alimentaires quotidiennes et la surpopulation à l'intérieur de la prison. Le Régime Pénitentiaire a confirmé que les paiements, que les détenus utilisent pour acheter de la nourriture, ont subi des retards cette année. La police a repris le contrôle de la prison après plusieurs heures sans qu'aucune blessure ne soit signalée. Les responsables ont déclaré qu'ils travaillent à répondre aux préoccupations soulevées par les détenus et à rétablir le fonctionnement normal de l'établissement.