Le Congrès rejette les vetos de Milei et des milliers de personnes se rassemblent à l'extérieur à Buenos Aires

La manifestation a rassemblé des médecins, des étudiants, des syndicats, des partis d'opposition et des familles touchées par les mesures d'austérité du gouvernement. Les députés ont largement rejeté les objections de Milei, avec 181 voix contre le veto du projet de loi sur la santé et 174 en faveur de l'annulation du projet de loi sur l'université. L'opposition péroniste et les anciens alliés du gouvernement se sont unis pour atteindre la majorité des deux tiers requise par la Constitution pour rétablir les textes originaux. La loi sur le financement des universités actualise les budgets des universités nationales, des hôpitaux et de la recherche et fixe de nouveaux salaires pour le personnel. La loi sur l'urgence sanitaire pédiatrique établit un plan d'urgence de deux ans prévoyant le financement d'infrastructures, de médicaments, de vaccins et de soins pédiatriques. Les mesures sont maintenant transmises au Sénat, où une majorité des deux tiers est nécessaire pour qu'elles entrent en vigueur.