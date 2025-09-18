Le projet de casino de Jay-Z freiné par l'industrie théâtrale de Broadway

Le projet de casino soutenu par le rappeur et homme d’affaires Jay-Z a perdu son appel d’offres pour l’obtention d'une licence de jeu lucrative dans la région de New York.

Alors que Roc Nation, la société du rappeur et ses promoteurs se sont entretenus avec SL Green et Caesars Entertainment dans l'espoir d'obtenir un casino Caesars Palace sur Broadway à Times Square, ils ont du faire face à l'opposition de l'industrie théâtrale de Broadway.

Mercredi, un comité consultatif communautaire mandaté par l'État a rejeté le projet de 5,4 milliards de dollars visant à transformer une tour de bureaux en un complexe hôtelier, de jeux et de divertissements portant la marque Caesars.

L’accord était nécessaire pour que la proposition soit examinée par la commission des jeux de hasard de l'État, mais les propriétaires et les producteurs de théâtres de Broadway ont déclaré que cela détruirait leur industrie.