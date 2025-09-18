La Réserve fédérale américaine réduit ses taux pour soutenir l’emploi

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi une réduction de ses taux directeurs d’un quart de point. Cette baisse place désormais l’objectif des fonds fédéraux entre 4,00 % et 4,25 %. Il s’agit de la première réduction depuis décembre, et la banque centrale prévoit deux baisses supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a expliqué que cette décision relevait d’une logique de gestion des risques. L’objectif est de soutenir le marché du travail, dont le rythme de créations d’emplois ralentit, tout en évitant que l’inflation, encore au-dessus de l’objectif de 2 %, ne devienne persistante.

La décision n’a pas fait l’unanimité. Stephen Miran, récemment nommé gouverneur de la Fed par le président Donald Trump, a plaidé pour une baisse plus importante. Cette divergence illustre les débats internes sur la meilleure façon d’accompagner l’économie.

Sur les marchés financiers, la réaction a été mesurée : le Dow Jones a progressé, tandis que le Nasdaq reculait légèrement, signe que les investisseurs attendent surtout de voir comment la Fed ajustera sa politique dans les prochains mois.

En adoptant une approche graduelle, la Fed cherche à concilier ses deux objectifs : favoriser l’emploi et assurer la stabilité des prix. Jerome Powell a rappelé que la banque centrale resterait attentive à l’évolution des risques économiques, étape par étape, dans un contexte mondial toujours incertain.