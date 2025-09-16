Le Red Bull Megaloop revient à Noordwijk après deux ans d'absence

Le feu vert a été donné 48 heures avant l'événement, attirant 22 riders du monde entier pour concourir dans des vents de force 8, des vagues de trois mètres et des courants forts. Les concurrents devaient réaliser le Megaloop, une manœuvre exigeante où les kitesurfers se lancent depuis une vague, atteignent plus de 15 mètres de hauteur et font une boucle complète de 360 degrés avec leur cerf-volant. Les riders ont concouru dans des séries éliminatoires, avec un jury de cinq membres jugeant l'extrême et le style. L'événement a été diffusé en direct sur Red Bull TV et montré gratuitement aux spectateurs réunis au KSN de Noordwijk. Les conditions ont permis aux riders d'atteindre des hauteurs dépassant les 20 mètres lors des dernières manches. Lorenzo Casati d'Italie a remporté le titre masculin avec un Doobieloop Boardspin. Dans une étape importante pour le sport, Zara Hoogenraad des Pays-Bas est devenue la première femme à gagner le Megaloop, remportant la victoire dans la première division féminine avec un Boogieloop.