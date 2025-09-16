Bâtiment administratif touché à Kharkiv alors qu'un drone cible une rue animée

Le bureau du procureur régional de Kharkiv a publié des images vidéo du moment où un drone Shahed a frappé un bâtiment administratif dans le centre-ville. Des débris ont été vus projetés dans les airs après l'impact, qui, selon les responsables, a blessé quatre personnes. Le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré que le drone avait ciblé une rue centrale fréquentée, endommageant le toit et un des étages du bâtiment de deux étages. Il a indiqué que l'attaque semblait viser à blesser le plus grand nombre possible de civils. La frappe fait partie des attaques russes en cours sur les zones urbaines alors que la guerre se poursuit plus de trois ans et demi après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle. Les infrastructures civiles de Kharkiv et d'autres villes ont été frappées à plusieurs reprises ces dernières semaines. Les efforts diplomatiques n'ont jusqu'à présent pas réussi à arrêter les combats. Les ultimatums et les délais du président américain Donald Trump pour que le président Vladimir Poutine réponde aux propositions de paix sont passés sans résultats visibles.