Des manifestants se rassemblent devant le château de Windsor avant la visite d'État de Trump

Quelques dizaines de manifestants ont scandé des slogans et brandi des banderoles, tandis que des images de Trump aux côtés de Jeffrey Epstein et son mugshot de 2023 étaient projetées sur les murs du château. La police de la vallée de la Tamise a déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées pour suspicion de communications malveillantes en lien avec les projections. Un officier supérieur a indiqué qu'une enquête complète était en cours en coopération avec des agences partenaires. Trump est arrivé au Royaume-Uni pour une visite d'État de deux jours mêlant diplomatie et cérémonie royale. Les événements comprennent un banquet, des calèches et des gardes d'honneur militaires. Le roi Charles III l'accueillera au château de Windsor avant des discussions avec le Premier ministre Keir Starmer à Chequers. Le gouvernement britannique a présenté la visite comme une démonstration de la solidité de l'alliance transatlantique et une opportunité de faire avancer un accord technologique de plusieurs milliards de dollars. Les responsables américains ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le voyage mette en évidence les valeurs communes et marque le 250e anniversaire de l'indépendance américaine qui approche.