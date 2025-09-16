Claudia Sheinbaum lance son premier cri d'Indépendance en tant que présidente

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place du Zócalo à Mexico pour regarder le président sonner la cloche, agiter le drapeau national et crier « Vive le Mexique », marquant le début des festivités. Sheinbaum est devenue la première femme présidente de l'histoire moderne du Mexique à diriger la cérémonie annuelle. Elle a également appelé à un « Mexique libre, indépendant et souverain » alors que la foule répondait par des acclamations. Le Jour de l'Indépendance commémore le début de la lutte du pays entre 1810 et 1821 pour se libérer de la domination espagnole et est célébré chaque année depuis plus d'un siècle. La cérémonie n'a été annulée qu'une seule fois, en 1847, lorsque les troupes américaines ont occupé Mexico pendant la guerre américano-mexicaine. Les célébrations se poursuivront avec le traditionnel défilé militaire prévu pour mardi. Sheinbaum, qui a attiré l'attention internationale pour ses politiques, a été saluée pour ses efforts visant à lutter contre la violence des cartels et à maintenir des relations stables avec les États-Unis.