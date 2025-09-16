Un mort et 13 blessés dans une frappe russe sur Zaporijjia

Le gouverneur régional Ivan Fedorov a rapporté qu'au moins 10 frappes ont touché la ville pendant la nuit, ciblant les infrastructures civiles. Le Service d'urgence de l'État a indiqué que les attaques ont provoqué un grand incendie qui s'est propagé aux bâtiments résidentiels. Les images partagées par les responsables montrent des dégâts importants aux maisons et des débris éparpillés dans les rues. Les autorités ont déployé 78 secouristes et 17 pièces d'équipement pour contenir l'incendie et rechercher des survivants. Les équipes d'urgence ont continué à travailler sur les lieux mardi matin.