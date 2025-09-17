Des manifestants affrontent la police à Quito suite aux réductions des subventions sur le carburant

Des manifestants ont forcé l'entrée du Palais national de Carondelet et ont jeté des pierres sur les agents avant que la police ne réponde avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Une femme aurait été blessée à la tête. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans sept provinces, y compris Pichincha, Carchi et Azuay, en raison des barrages routiers et des perturbations de l'ordre public. Le décret restreint le droit de rassemblement et donne à la police et aux forces armées le contrôle de la sécurité publique. Le président Daniel Noboa a déclaré que les mesures étaient nécessaires en raison de la violence qui a affecté la liberté de mouvement, le travail et l'activité économique. La décision de supprimer une subvention de 1,1 milliard de dollars pour le diesel a fait passer les prix de 1,80 $ à 2,80 $ le gallon, provoquant la colère des transporteurs et des agriculteurs. Les autorités ont annoncé des compensations financières pour les transporteurs, des programmes de soutien social et la distribution de tracteurs pour atténuer l'impact de la réforme. Les syndicats et la Confédération des nationalités indigènes ont averti qu'ils intensifieraient les manifestations, accusant le gouvernement de tester la “patience populaire”, tandis que les responsables ont déclaré qu'ils ne reviendraient pas sur leur décision.