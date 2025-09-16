Un mécanicien de motos entraîne désormais des perroquets à Jakarta

Samedi matin, il a transporté plusieurs oiseaux en moto vers un champ ouvert utilisé par les amateurs locaux d'aras pour des sessions d'entraînement. Ramli et d'autres enseignent aux oiseaux à voler et à revenir en quelques minutes lorsqu'ils sont signalés par un sifflet, les préparant pour des compétitions d'obéissance et de vol. Les rassemblements transforment un terrain vacant en terrain d'entraînement pour les propriétaires et leurs oiseaux. Ramli a commencé à travailler avec les aras en 2020 après avoir été chargé de Zoro, un ara bleu et jaune. Depuis, s'occuper des oiseaux est devenu son travail à plein temps, impliquant l'alimentation quotidienne, le nettoyage des cages et le toilettage des plumes. Il s'occupe d'espèces hybrides, y compris les aras Shamrock et Shamlet, et participe régulièrement à des événements dans le Grand Jakarta. Ramli a déclaré qu'il ne fixe pas de prix pour la formation et accepte le montant que les propriétaires d'oiseaux sont prêts à donner.