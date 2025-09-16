Les familles marchent vers le tribunal de Belfast alors que le procès du Bloody Sunday commence

Ils portaient des photos des 13 personnes tuées et marchaient derrière une banderole portant l'inscription « Vers la justice », marquant plus de 50 ans d'efforts pour tenir quelqu'un responsable. L'ancien parachutiste connu sous le nom de Soldat F a plaidé non coupable de deux chefs d'accusation de meurtre et de cinq chefs d'accusation de tentative de meurtre. Les procureurs affirment que les tirs, qui ont également blessé 15 autres personnes à Londonderry, étaient injustifiés et visaient des manifestants non armés. Le massacre de 1972 est devenu l'un des événements les plus significatifs du conflit nord-irlandais entre les nationalistes cherchant l'unité avec l'Irlande et les unionistes soutenant le maintien de l'appartenance au Royaume-Uni. Une enquête de 2010 a révélé que des soldats avaient tiré sur des civils et dissimulé les événements, conduisant à des excuses du gouvernement et ouvrant la voie à la poursuite éventuelle du Soldat F en 2019.