Zambie : 2 hommes condamnés pour sorcellerie contre Haikande Hichilema

Lundi, un juge zambien a condamné deux hommes à deux ans de prison avec travaux forcés après qu'ils aient été reconnus coupables d'avoir comploté pour assassiner le président à l'aide de sorcellerie.

Les deux hommes, un Zambien et un Mozambicain, ont été condamnés la semaine dernière en vertu d'une loi coloniale sur la sorcellerie.

Le tribunal a estimé qu'ils étaient en possession d'amulettes, notamment un caméléon vivant, une queue d'animal et 12 bouteilles de potions, et qu'ils avaient l'intention de les utiliser pour jeter un sort au président Hakainde Hichilema dans le but de le tuer.

Leonard Phiri, 43 ans, et Jasten Candunde, 42 ans, ont plaidé la clémence auprès du magistrat qui les a condamnés.

La loi zambienne sur la sorcellerie, adoptée en 1914, définit la pratique de la sorcellerie comme le fait de prétendre exercer tout type de pouvoir surnaturel, de sorcellerie ou d'enchantement dans le but de provoquer la peur, la gêne ou des blessures. La peine maximale est de trois ans de prison.

Croyances traditionnelles

Le procès a également été marqué par de nombreuses intrigues politiques, les procureurs affirmant que les deux hommes avaient été engagés par le frère d'un ancien député pour maudire M. Hichilema.

Selon la police, les deux hommes ont été arrêtés l'année dernière dans une chambre d'hôtel de la capitale, Lusaka, après qu'un agent d'entretien ait signalé avoir entendu des bruits étranges. Ils ont été trouvés en possession d'un caméléon dans une bouteille et d'autres objets.

De nombreuses croyances traditionnelles ont survécu en Zambie parallèlement à la religion chrétienne officielle. Une étude réalisée en 2018 par la Commission zambienne pour le développement du droit a révélé que 79 % des Zambiens croyaient à la sorcellerie.

La croyance en la sorcellerie est également répandue dans de nombreux autres pays africains.