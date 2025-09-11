Un bébé fourmilier géant fait sa première apparition au zoo de Cologne

Le sexe du nouveau-né n'a pas encore été déterminé, afin de protéger le lien avec sa mère, Ibera, âgée de six ans, qui le porte encore sur son dos - tant dans les enclos intérieurs qu'extérieurs de la section Amérique du Sud du zoo. Le père, Yavi, âgé de 14 ans, est maintenu à l'écart du couple car les tamanoirs mâles peuvent représenter un danger pour les jeunes animaux. Le zoo a indiqué que le petit s'accroche toujours fermement au dos d'Ibera avec ses griffes et que son pelage se fond avec celui de sa mère, rendant ainsi sa présence presque invisible. Quant à Yavi, les responsables du zoo ont déclaré qu'il est déjà père de quatre et grand-père. Les tamanoirs géants sont classés « vulnérables » sur la Liste rouge de l'UICN, leur population étant en déclin dans certaines régions d'Amérique du Sud.