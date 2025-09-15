Israël détruit plusieurs immeubles à Gaza après un avertissement d'évacuation

Israël a déclaré que le Hamas utilisait la zone pour des postes d'observation et la collecte de renseignements, affirmant que des militants se préparaient à frapper les troupes israéliennes, bien qu'aucune preuve n'ait encore été publiée. Des responsables militaires ont indiqué avoir utilisé des munitions précises et une surveillance aérienne pour minimiser les victimes civiles. Les habitants ont signalé que la tour Kauther, dans le quartier de Rimal, faisait partie des bâtiments rasés. Cependant, aucun décès ou blessure n'a été immédiatement rapporté. Les résidents de Gaza ont condamné les démolitions, les décrivant comme une tentative de déplacement forcé. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a écrit sur X que « l'horizon de Gaza change », partageant des images vidéo de l'une des frappes ciblées.