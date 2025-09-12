Des foules acclament à Brasilia après la condamnation de Bolsonaro pour tentative de coup d'État

Les voitures klaxonnaient et des foules se rassemblaient devant les bars, scandant « Il est temps pour Jair de partir ». Des journalistes et des personnalités publiques ont qualifié le verdict de moment historique pour la démocratie brésilienne. Quatre des cinq juges de la Cour suprême ont reconnu Bolsonaro coupable de cinq chefs d'accusation, y compris la tentative de coup d'État après avoir perdu l'élection de 2022, la participation à une organisation criminelle et la tentative d'abolition violente de l'état de droit démocratique. Il est le premier ancien président du Brésil à être condamné pour avoir tenté de renverser le résultat d'une élection. Bolsonaro, qui nie toute faute, reste en résidence surveillée à Brasília et peut faire appel de la décision une fois que la cour publiera son arrêt. Plusieurs de ses anciens responsables ont également reçu de longues peines de prison, notamment l'ancien ministre de la Défense Braga Netto avec 26 ans et l'amiral Almir Garnier avec 24 ans.