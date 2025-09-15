Bienvenue sur Africanews

Manifestation de Tommy Robinson à Londres : 110 000 personnes réunies et des affrontements

Des officiers séparaient les partisans de Robinson des contre-manifestants lorsque plusieurs d'entre eux ont été frappés, piétinés et touchés par des bouteilles, a déclaré la police métropolitaine. Ils ont déployé des renforts équipés de casques et de boucliers anti-émeute pour soutenir les plus de 1 000 officiers déjà en service. La police a indiqué que 26 officiers avaient été blessés, dont quatre grièvement, avec des blessures allant des dents cassées et un possible nez cassé à une commotion cérébrale et une blessure à la colonne vertébrale. Au moins 25 personnes ont été arrêtées pour désordre violent, agression et dégradations criminelles, avec des enquêtes en cours. La participation au rassemblement « Unir le Royaume » a dépassé les attentes, la police estimant entre 110 000 et 150 000 participants. Pendant ce temps, une manifestation rivale, la « Marche contre le fascisme », a rassemblé environ 5 000 participants. Organisée par Stand Up To Racism, elle comportait des discours d'activistes et de politiciens, dont la députée travailliste Diane Abbott, qui a appelé à la solidarité avec les demandeurs d'asile, les femmes et les communautés minoritaires.

