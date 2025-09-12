Les étudiants de l'Université des Philippines protestent contre les coupes budgétaires

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Manille pour dénoncer les coupes budgétaires, les projets d'infrastructure retardés et les allégations de corruption, avec la participation de membres du corps enseignant et de groupes d'activistes. La manifestation a eu lieu quelques jours après que deux sénateurs ont été accusés d'avoir reçu des pots-de-vin liés à des projets de contrôle des inondations lors d'une enquête parlementaire télévisée. Plusieurs dirigeants de la construction ont également témoigné lors d'une audience distincte au Sénat, affirmant qu'on leur avait demandé des paiements équivalents à un quart des coûts des projets en échange de contrats gouvernementaux. Ce scandale a déjà conduit à la démission du secrétaire des travaux publics et poussé Marcos Jr à annoncer la création d'une commission d'enquête indépendante. Le financement des projets de contrôle des inondations pour l'année prochaine a été suspendu, tandis que des dirigeants religieux, d'anciens responsables et des groupes d'affaires ont publié une déclaration commune condamnant la corruption et avertissant de son impact sur un pays régulièrement frappé par des tempêtes meurtrières.