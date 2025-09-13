Bienvenue sur Africanews

Nigéria : la cheffe Hilda Baci cuisine le plus grand plat de riz jollof au monde

La cheffe Hilda Baci tente de cuisiner le plus grand plat de riz Jollof au monde à Lagos, au Nigeria, le vendredi 12 septembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Nigéria

La célèbre cheffe nigériane Hilda Baci a ajouté une nouvelle étape culinaire à sa carrière de recordman, en cuisinant ce qui est considéré comme la plus grande marmite de riz jollof au monde.

L'exploit a eu lieu vendredi à Lagos, où Mme Baci et son équipe ont préparé ce plat de base d'Afrique de l'Ouest en utilisant des centaines de kilogrammes de riz, de tomates, de poivrons, d'oignons et d'épices.

« Nous disons toujours que le Nigéria est le géant de l'Afrique, et le riz jollof est un sujet qui fait débat dans de nombreux pays africains. Parfois, lorsque vous vous rendez dans un pays au hasard, vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites que vous êtes Nigérian, et la première chose qu'il vous demande, c'est justement le riz jollof, n'est-ce pas ? Je me suis donc dit que, en tant que géant de l'Afrique, il était logique que nous soyons les premiers à préparer le plus grand pot de riz jollof nigérian. », a expliqué Hilda Baci, cheffe nigériane.

Mme Baci, qui est devenue célèbre dans le monde entier en 2023 lorsqu'elle a établi le record mondial Guinness du plus long marathon culinaire, a déclaré que son dernier effort visait à mettre en valeur la culture culinaire du Nigeria.

« Je suis ravi d'être ici. Hilda nous a placés sur la carte et elle le fait à nouveau. C'est incroyable, elle a établi un très bon record pour le Nigeria et les Nigérians, elle représente tout le monde, c'est incroyable. Je suis très heureuse. Le riz Jollof, vous connaissez l'ambiance maintenant, comment ils parlent du Ghana Jollof et du Nigerian Jollof, le Nigerian Jollof, le meilleur », a déclaré Uli Ebuka, supporter de Hilda Baci.

L'événement, qui a rassemblé des milliers de partisans, devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la longue "guerre du jollof", la rivalité amicale entre les pays d'Afrique de l'Ouest pour savoir qui prépare la meilleure version de ce plat.

