Des inondations éclair et des glissements de terrain font des dizaines de morts ou disparus en Indonésie

Les autorités ont déclaré que des pluies torrentielles depuis lundi avaient provoqué le débordement des rivières, emportant boue, rochers et arbres dans les quartiers et déclenchant des glissements de terrain. Au moins 112 quartiers ont été inondés, avec des dégâts considérables signalés dans les zones résidentielles et les sites touristiques. L'agence de gestion des catastrophes de Bali a confirmé que huit corps avaient été retrouvés dans la province, dont quatre provenant d'un bâtiment qui s'est effondré et a été emporté au marché de Kumbasari à South Denpasar. Les images de sauvetage montraient des voitures flottant dans des eaux boueuses et des soldats aidant des familles bloquées sur les toits alors que l'électricité, l'approvisionnement en eau et les réseaux de transport étaient coupés.