Explosion d'un camion-citerne à Mexico : trois morts

Un camion-citerne transportant plus de 13 000 gallons de carburant s'est renversé et a explosé sous un pont autoroutier de Mexico mercredi, tuant trois personnes et en blessant environ 70. Les flammes et la fumée se sont propagées dans le sud de la capitale alors que près de 30 véhicules ont brûlé. Des victimes gravement brûlées, certaines avec des vêtements fondus sur la peau, attendaient de l'aide sur la route tandis que des voisins tiraient d'autres personnes du feu. La maire Clara Brugada a qualifié l'explosion d'urgence et a déclaré que 19 des blessés, dont deux jeunes enfants et le conducteur du camion, sont dans un état critique. Les autorités pensent que le camion a explosé après s'être renversé, mais les procureurs enquêtent sur la cause. Le véhicule portait le logo de la compagnie énergétique Silza, qui a nié en être propriétaire. Et plus tard, le ministère de l'Environnement du Mexique a déclaré que Silza ne disposait pas d'une assurance valide pour transporter du carburant. La route, un axe principal vers Puebla, a rouvert dans la soirée après que les pompiers ont maîtrisé l'incendie.