Les Palestiniens fuient Gaza après un nouvel ordre d'évacuation

De longues files de véhicules, de motos et de charrettes tirées par des ânes transportaient des affaires le long de la route côtière alors que les familles tentaient de partir, malgré les conditions de famine et les pénuries généralisées de refuges dans le sud. Les Palestiniens ont décrit la perte de tentes et d'objets personnels lors des récentes frappes, les laissant sans abri à l'approche de l'hiver. Une femme a partagé que les tentes de sa famille ont été écrasées lorsque la tour Tayba 2 s'est effondrée après avoir été frappée. Une autre, déplacée avec 30 proches dont 13 orphelins, a déclaré que son véhicule était en panne, les laissant bloqués dans les rues - avec un enfant souffrant d'une forte fièvre et aucun médicament disponible. De nombreux habitants ont déclaré craindre de nouveaux déplacements et restent incertains quant à savoir si se déplacer vers le sud leur apportera la sécurité.

