La flottille d'aide pour Gaza retarde son départ après des attaques signalées.

Des militants ont déclaré que des drones ont frappé le 'Alma', battant pavillon britannique, mardi soir, avec des projectiles enflammés tombant sur son pont et provoquant un incendie. Un autre bateau, 'The Family', a été touché la nuit précédente. Aucun blessé n'a été signalé. Des foules se sont rassemblées au port mercredi pour soutenir la flottille, qui vise à briser le blocus israélien de Gaza et à livrer du lait pour bébé, des médicaments et d'autres aides. Tant l'Alma que The Family sont considérés comme des navires-mères clés de la mission, approvisionnant les plus petits navires participant à l'effort. Les militants ont déclaré que les attaques font suite à des incidents similaires en mai, lorsqu'un autre bateau a été ciblé par des drones au large de Malte. Un convoi terrestre a également été bloqué en Libye. Les participants ont indiqué qu'ils restent déterminés et tenteront de naviguer à nouveau jeudi si le temps s'améliore.

