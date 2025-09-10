Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Le nageur britannique Ross Edgley est le premier à nager autour de l'Islande

Le nageur britannique âgé de 39 ans a affronté des vagues puissantes, des tempêtes et des ouragans, et a même perdu une partie de sa langue à cause de l'exposition à l'eau salée pendant le voyage. Il a été accueilli à Reykjavik, où une foule s'était rassemblée pour célébrer son exploit. Après son arrivée sur la plage de Nauthólsvík, Edgley a remercié les Islandais pour leur soutien, rappelant comment les habitants ont offert abri, nourriture et lits lorsque les tempêtes ont forcé son équipe à dévier de leur trajectoire. « L'Islande est incroyable, mais surtout à cause de ses habitants », a-t-il déclaré.

Plus d'actualités sur
Islande Reykjavík Natation Vidéo Sports extrêmes

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.