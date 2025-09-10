Le nageur britannique Ross Edgley est le premier à nager autour de l'Islande

Le nageur britannique âgé de 39 ans a affronté des vagues puissantes, des tempêtes et des ouragans, et a même perdu une partie de sa langue à cause de l'exposition à l'eau salée pendant le voyage. Il a été accueilli à Reykjavik, où une foule s'était rassemblée pour célébrer son exploit. Après son arrivée sur la plage de Nauthólsvík, Edgley a remercié les Islandais pour leur soutien, rappelant comment les habitants ont offert abri, nourriture et lits lorsque les tempêtes ont forcé son équipe à dévier de leur trajectoire. « L'Islande est incroyable, mais surtout à cause de ses habitants », a-t-il déclaré.