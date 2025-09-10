Des troupes déployées à Katmandou après plusieurs jours de troubles meurtriers

Des troupes armées ont été déployées dans la capitale du Népal, stoppant les véhicules et contrôlant les individus, alors que l'armée intervenait pour la première fois après l'échec de la police à contenir les troubles. Les autorités ont déclaré que 21 personnes avaient été arrêtées pour pillage. Les troubles se sont intensifiés après que la police a abattu 19 manifestants lundi lors de protestations menées par des jeunes en colère contre une interdiction gouvernementale des réseaux sociaux. Bien que l'interdiction ait été levée mardi, des dizaines de milliers de personnes sont retournées dans les rues, prenant d'assaut les bureaux et bloquant les routes. Des hélicoptères ont évacué les ministres vers des lieux sûrs, et la démission du Premier ministre n'a guère apaisé la colère.