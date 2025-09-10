Les journalistes italiens rendent hommage à leurs collègues tués dans le conflit de Gaza

Les organisateurs ont déclaré que 289 travailleurs des médias ont perdu la vie à Gaza. « Un tel massacre de journalistes n'avait jamais été vu auparavant », a déclaré le porte-parole d'Articolo 21, Beppe Giulietti, ajoutant que la liberté d'information doit être défendue. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 189 reporters palestiniens sont morts depuis le début du conflit. Certains ont été tués chez eux avec leurs familles, d'autres en travaillant dans des véhicules de presse identifiés ou en reportant depuis des hôpitaux. Parmi eux se trouvait Mariam Dagga, une journaliste visuelle de 33 ans et mère, tuée lors d'une frappe israélienne en août 2025 alors qu'elle couvrait les conditions à l'hôpital Nasser dans le sud de Gaza. La même attaque a également tué des secouristes et quatre autres reporters.