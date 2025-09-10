Afrique du Sud : sept chinois condamnés à 20 ans de prison pour trafic d'êtres humains

Un tribunal de Johannesburg a condamné mercredi sept ressortissants chinois à des peines de 20 ans de prison pour trafic d’êtres humains et travail forcé.

Le groupe a été reconnu coupable le 25 février de la traite de 91 ressortissants malawites sans papiers de 2017 à 2019. Les victimes travaillaient en suite dans une usine de tissus de coton à Village Deep, une zone industrielle dans le sud de Johannesburg.

Les ressortissants chinois avaient été arrêtés le 12 novembre 2019 lorsque la police a fait une descente dans l'usine où les Malawiens confinés et privés de liberté, travaillaient dans confinés dans des conditions inhumaines. Les victimes étaient contraintes de travailler 11 heures par jour, sept jours par semaine, sans formation adéquate ni équipement de sécurité.

L’accusation avait requis des peines d'emprisonnement à perpétuité contre les sept chinois. Les documents judiciaires indiquent que les accusés sont Shu-Uei Tsao, 42 ans, Biao Ma, 50 ans, Hui Chen, 50 ans, Quin Li, 56 ans, Zhou Jiaquing, 46 ans, Junying Dai, 58 ans, et Zhilian Zhang, 51 ans.