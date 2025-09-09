Égypte : vers une grâce présidentielle pour Alaa Abdel Fattah ?

La libération d'Alaa Abd el-Fattah est imminente. Mardi, le président égyptien Abdel-Fattha al-Sisi a ordonné aux autorités compétentes d'examiner une pétition introduite par le Conseil National des droits de l’homme demandant une grâce pour sept prisonniers dont le blogueur égypto-britannique.

Sa libération pourrait intervenir dans quelques jours, a fait savoir le comité des grâces présidentielles en Égypte, cité par Reuters.

Alaa Abd el-Fattah a entamé le 1er septembre une nouvelle grève de la faim afin de protester contre la détention. Il a été condamné à 5 ans de prison en décembre 2021 pour après avoir évoqué la mort d’un prisonnier sur les réseaux sociaux.

Sa famille ainsi que les autorités britanniques ont mené depuis de campagnes en faveur de sa libération. Sa mère a entamé plusieurs fois des grèves de la faim.

L’activiste s’est fait connaitre lors du Printemps arabe qui a renversé l’ex-président Hosni Moubarak. En 2013, critique la répression contre la dissidence après le coup d’État menée par l'armée dirigée par Abdel-Fattha al-Sisi.