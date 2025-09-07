Nigéria : au moins 60 morts dans une attaque de Boko Haram dans le Nord-Est

Des éléments de Boko Haram ont mené une attaque nocturne vendredi contre le village de Darul Jamal, dans la zone de gouvernement local de Bama, au Nigeria. Selon les autorités, au moins 60 personnes ont été tuées lors de cet assaut.

L’attaque s’est produite en fin de journée. Mohammed Babagana, un habitant du village, a confirmé à l’Associated Press que plus d’une soixantaine de civils ont perdu la vie. Le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, qui s’est rendu sur place samedi soir, a également confirmé que le bilan dépassait 60 morts.

Le gouverneur a exprimé sa solidarité envers la population. « Nous compatissons avec les habitants. Nous leur avons demandé de ne pas abandonner leurs maisons. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité et leur fournir nourriture et autres besoins », a-t-il déclaré.

L’incident a également causé la destruction de plus d’une douzaine de maisons, selon le président du gouvernement local de Bama, Modu Gujja. Plus de 100 personnes ont été contraintes de fuir la violence.

Selon Taiwo Adebayo, chercheur spécialisé dans Boko Haram à l’Institute for Security Studies, cette attaque a été menée par une faction appelée Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS).

Depuis sa création en 2009, Boko Haram lutte contre l’éducation occidentale et veut imposer sa version radicale de la loi islamique. Le groupe s’est scindé en deux factions après la mort de leur chef historique, Abubakar Shekau, en 2021.

L’une, soutenue par l’État islamique (ISWAP), cible principalement des positions militaires. La seconde, JAS, privilégie les attaques contre des civils et des personnes perçues comme collaborateurs. Ces attaques incluent souvent des vols et des enlèvements contre rançon.

Selon M. Adebayo, ces violences visent souvent des victimes suspectées d’espionnage pour l’ennemi.

La région de Bama a été fréquemment attaquée par Boko Haram ces dix dernières années. La région a connu plusieurs déplacements de population. Après des opérations militaires, des communautés, y compris Darul Jamal, ont été réinstallées récemment, la dernière en juillet.

Un habitant, Kaana Ali, a expliqué qu’il envisageait de quitter définitivement le village, après avoir perdu plusieurs proches lors de l’attaque. « Le gouverneur nous supplie de rester, en promettant une meilleure protection, mais je ne me sens plus en sécurité ici », a-t-il déclaré.

Les violences de Boko Haram continuent de faire peser une menace importante sur les civils dans le nord-est du Nigeria.