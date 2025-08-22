L'armée nigérienne dit avoir tué l'un des leaders de Boko Haram

Nommé "Bakoura", l'homme tué par l'armée nigérienne le 15 août, selon son bulletin des opérations publié jeudi soir, était l'un des leaders du groupe djihadiste depuis 2021.

Il serait mort dans une opération "chirurgicale" des forces armées nigériennes le 15 août. "Bakoura", de son vrai nom Ibrahim Mahamadou, était l'un des leaders du groupe djihadiste Boko Haram, qui opère principalement au Nigeria.

Selon le bulletin des opérations de l'armée du Niger, "Bakoura" a été tué sur l'île de Shilawa, dans la région du lac Tchad dans le sud-est du Niger.

"Dans la matinée du 15 août 2025, les Forces Armées Nigériennes ont mené avec succès une Opération Spéciale d'une rare précision sur l'Île de Shilawa dans le bassin du Lac Tchad, ayant permis la neutralisation de plusieurs Chefs terroristes dont le tristement célèbre Ibrahim Bakoura, alias Abou Oumaima", a déclaré l'armée dans son bulletin détaillant ses opérations récentes.

Fondé en 2009 au Nigeria, Boko Haram est aussi présent, dans une moindre mesure, dans les pays voisins, dont le Tchad, le Cameroun et le Niger.

Au Tchad, les forces armées ont affirmé avoir capturé plus tôt cette semaine le plus jeune fils du fondateur de Boko Haram, qui était soupçonné d'y diriger une cellule djihadiste lié à l'ISWAP (État islamique en Afrique de l'Ouest), un mouvement ayant fait scission de Boko Haram en 2016.

Au Niger, Boko Haram n'est pas le seul groupe djihadiste combattu par les forces armées : le pays doit également faire face à plusieurs mouvements sahéliens. Les combats se sont notamment intensifiés dans l'ouest du pays à partir de 2019, les forces armées peinant à endiguer les groupes djihadistes.