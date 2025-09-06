Épidémie de MPOX : l'OMS lève l'urgence sanitaire en Afrique

L'Organisation mondiale de la santé ne considère plus l'épidémie de variole en Afrique comme une urgence sanitaire internationale, a déclaré vendredi le directeur de l'agence des Nations unies.

La nouvelle forme du virus mpox est apparue au début de l'année 2024 au Congo et dans les pays africains voisins, et s'est propagée par des contacts étroits, notamment sexuels. L'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une urgence sanitaire mondiale en août de l'année dernière.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré vendredi à la presse qu'un groupe d'experts créé après l'apparition de la maladie avait estimé que la situation n'était plus une urgence internationale et que "j'avais accepté cet avis".

La déclaration d'urgence internationale, le plus haut niveau d'alerte de l'agence en cas de menace sanitaire, déclenche le déblocage de ressources et l'intensification des campagnes de sensibilisation du public, entre autres mesures.

"Bien entendu, la levée de la déclaration d'urgence ne signifie pas que la menace est écartée, ni que notre action s'arrêtera", a déclaré le chef de l'OMS.

La variole - anciennement appelée variole du singe - est une maladie rare causée par une infection par un virus de la même famille que celui qui provoque la variole.

Elle est endémique dans certaines régions d'Afrique, où les personnes ont été infectées par des morsures de rongeurs ou de petits animaux. Les symptômes les plus bénins sont la fièvre, les frissons et les courbatures. Dans les cas plus graves, des lésions peuvent apparaître sur le visage, les mains, la poitrine et les organes génitaux.

Il existe différentes versions du virus.

L'une d'entre elles, appelée clade II, a été à l'origine d'une crise sanitaire internationale en 2022, lorsque les cas se sont rapidement multipliés dans des dizaines de pays, se propageant principalement parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. À un moment donné, aux États-Unis, près de 500 cas ont été signalés en moyenne chaque jour.

Les infections étaient rarement mortelles, mais de nombreuses personnes souffraient de lésions cutanées douloureuses pendant des semaines. Ces épidémies ont diminué dans le courant de l'année.

L'autre version - connue sous le nom de clade I - se transmet par contact étroit, y compris par voie sexuelle, et est plus mortelle. Une forme plus récente du virus de clade 1 a été largement transmise en Afrique orientale et centrale, la plupart des cas ayant été recensés au Burundi, en Ouganda et en République démocratique du Congo, ce qui a conduit à la déclaration de l'OMS de l'année dernière.

Des cas ont été identifiés chez des voyageurs en dehors du continent, mais la propagation a été plus limitée.

Les États-Unis, par exemple, ont signalé cinq cas de cette version du virus mpox, chez des personnes ayant récemment voyagé dans les zones touchées en Afrique. Les cas n'étaient pas liés et aucune autre propagation de la variole n'a été signalée, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

M. Tedros a déclaré que la décision de mettre fin à l'état d'urgence faisait suite à l'amélioration des mesures de santé publique et à la diminution constante du nombre de cas.

Le Dr Dimie Ogoina, spécialiste nigérian des maladies infectieuses et président du comité d'urgence de l'OMS, estime que l'augmentation des tests a joué un rôle important. "De nombreux pays ont amélioré leur capacité de diagnostic, ce qui leur a permis d'identifier les cas et de réduire la propagation.