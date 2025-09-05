Bienvenue sur Africanews

Sénégal : la communauté Layenne célèbre le Maouloud

By Rédaction Africanews

and Associated Press

Sénégal

Des milliers d'adeptes de la confrérie musulmane soufie Layenne du Sénégal se rassemblent pour célébrer le Maouloud.

Comme chaque année, c’est dans le quartier de Yoff qu’e ces milliers de musulmans appartenant à la communauté Layenne, une confrérie soufie du Sénégal, se sont rassemblés pour le Maouloud, l'anniversaire du prophète Mahomet.

Au programme : des chants, des danses et des célébrations en l’honneur du Prophète.

Fondée en 1883, la confrérie Layenne représente environ 6 % de la population sénégalaise, soit près de 800 000 fidèles. Toutefois, elle est plus petite que les autres ordres soufis du Sénégal, tels que les Mourides ou les Tijans.

La communauté Layenne souligne que le prophète Mahomet serait revenu sous la forme d'un homme noir pour rétablir la justice et corriger les injustices sociales, notamment celles causées par l'esclavage.

Son enseignement sur l'égalité et l'unité spirituelle continue de trouver un écho auprès de ses disciples aujourd'hui.

Au Sénégal, le Mawlid est célébré dans tout le pays, et de nombreux fidèles se rendent en pèlerinage à Tivaouane, où se déroule la plus grande célébration du pays.

