Haïti : une marche vodou pour la paix

Des personnes considérées comme possédées par un esprit Gede tiennent des crânes humains lors d'une cérémonie en l'honneur des esprits vaudous Baron Samedi.   -  
Copyright © africanews
Odelyn Joseph/Copyright 2021The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Haïti

Une procession haute en couleur a invoqué les esprits pour la paix à Haïti. Dans une ambiance carnavalesque, ils étaient au moins de 200 adeptes du Vodou qui ont marché, chanté et dansé au rythme de tambours frénétiques afin que la quiétude revienne dans ce pays des caraïbes, jeudi dans les rues Port-au-prince.

Les autorités ont bloqué leur marche dans les rues de la capitale haïtienne, invoquant des problèmes de sécurité.

La marche a été organisée par le prêtre vodou Augustin Saint Clou, qui a rassemblé une foule vêtue de violet, la couleur de Gede, l'esprit des morts, qui a dansé au rythme frénétique des tambours.

Saint Clou a déclaré qu'il suivait les instructions des esprits qui lui avaient transmis un "message de paix" et a ajouté qu'ils avaient dû rester sur place parce que les autorités ne les avaient pas autorisés à marcher.

Boudé publiquement par les politiciens et les intellectuels pendant des siècles, le vodou est en train de devenir une religion plus puissante et mieux acceptée en Haïti, où ses adeptes étaient autrefois persécutés.

De plus en plus, ils cherchent du réconfort et une protection contre les gangs violents qui ont tué, violé et kidnappé des milliers de personnes ces dernières années.

Selon les Nations unies, les gangs haïtiens ont pris le "contrôle quasi-total" de la capitale, et les autorités sont incapables de mettre un terme à l'escalade de la violence dans ce pays appauvri des Caraïbes.

