Nigeria : alerte aux inondations dans 19 États du 5 au 9 août

Le ministère nigérian de l’Environnement a lancé ce mercredi une alerte aux inondations pour 19 États du pays, en raison de fortes pluies attendues entre le 5 et le 9 août.

Le Centre national d’alerte précoce aux inondations a identifié plusieurs zones à risque, notamment dans les régions nord-ouest, sud et centre, dont l’État du Niger, déjà durement touché par des inondations en mai dernier, qui avaient fait 117 morts et causé de lourds dégâts matériels. Les autorités appellent les populations et les gouvernements locaux à prendre des mesures de précaution pour limiter les pertes humaines et matérielles.

Cette alerte survient alors que le Nigeria est en pleine saison des pluies, période critique pour les inondations. Pour rappel, en 2022, le pays a subi les pires inondations en plus de dix ans : plus de 600 morts, 1,4 million de déplacés, et près d’un demi-million d’hectares de terres agricoles détruits. Les autorités espèrent éviter un scénario similaire cette année en sensibilisant dès maintenant les zones les plus exposées.