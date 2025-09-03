Guerre Israël-Hamas : 95% des infrastructures éducatives détruites

La guerre à Gaza et la destruction de 95 % des infrastructures éducatives ont privé d'école plus de 660 000 enfants, soit la quasi-totalité de la population de Gaza qui est en âge d'être scolarisée.

Beaucoup d'anciennes écoles gérées par l'ONU sont maintenant utilisées comme abris pour les personnes déplacées.Un rapport présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies a constaté que les forces israéliennes détruisaient systématiquement les infrastructures éducatives à Gaza et a qualifié ces actions de possibles crimes de guerre.

« Au lieu d'étudier à l'école, nous vivons maintenant à l'intérieur. Nous portons un sac de vêtements au lieu d'un cartable. Nous ne jouons pas et nous n'apprenons pas. Il n'y a pas d'éducation maintenant â nous vivons à l'intérieur de l'école, où nous sommes déplacés, nous mangeons et nous dormons », a indiqué Diana Shalhah, une enfant déplacée.

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine fournit des services d'apprentissage à Gaza dans des espaces temporaires d'apprentissage (TLS) et par le biais de son initiative d'apprentissage à distance.

À ce jour, plus de 59 000 enfants, dont plus de la moitié sont des filles, ont bénéficié d'activités éducatives et récréatives dans 455 TLS, établis dans 67 écoles de l'UNRWA transformées en abris.

« Nous voulons que la guerre s'arrête. Nous voulons retourner dans nos maisons. Nous voulons retourner à l'école. Nous voulons faire quelque chose d'utile. Cela fait longtemps que nous n'avons pas mangé quelque chose qui nous nourrisse. Nous voulons retourner dans nos maisons et vivre une vie normale. Ce n'est pas une vie », a expliqué Malak Al-Kafarneh, enfant palestinien.

L'accès reste très difficile pour offrir aux enfants des possibilités d'apprentissage régulières en raison des coupures de télécommunications et d'électricité.